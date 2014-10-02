Ціни на нафту впали нижче $90 уперше за півтора року

Ф'ючерси на сиру нафту вперше з квітня 2013 року впали нижче 90 доларів за барель.

Про це свідчать котирування ф'ючерсів на сиру нафту на біржі NYMEX, пише "Економічна правда".

За словами аналітиків, найбільше зниження демонструє техаська нафта, вартість якої опустилася нижче 90 доларів за барель. Це найнижча ціна за останні 17 місяців.

Вранці ціна листопадових ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil опустилася до свого мінімуму за останні два роки на 0,5% - до 94,21 долара за барель.

Вартість листопадових ф'ючерсів на легку нафту марки WTI знижувалася на 0,3% - до 90,89 долара за барель.

З початку року істотно "просіла" також ціна на нафту марки Urals (суміш нафти з усіх родовищ Росії) - на 15% - до 92,3 долара за барель (за підсумками торгів на 1 жовтня).

Серед основних причин падіння котирувань називають дві. Перша - бомбардування в Сирії не дали належного результату і терористи як і раніше контролюють частину нафтових активів і, ймовірно, продовжують демпінг.

Другою причиною зниження є сильне зміцнення долара США до світових валют, яке відбувається на тлі скорочення програми кількісного пом'якшення.

Читайте такожУ Росії підраховують, що станеться з економікою за ціни нафти в $60"Сьогодні факторів для зростання котирувань немає. Ймовірно, ціни на нафту будуть помірно знижуватися. З погляду технічного аналізу, наступна ціль по нафті Brent знаходиться в районі 90 доларів за барель, нафта марки WTI може подешевшати до 87,5 долара за барель", - відзначають аналітики компанії "Альпарі".

Трейдери, опитані агентством "Рейтер", вказують також на те, що Саудівська Аравія, ймовірно, збирається розв'язати "війну цін" зі своїми конкурентами.

"Зниження цін на нафту Саудівської Аравії є ознакою того, що вона більше не буде скорочувати виробництво і, швидше за все, готується до боротьби за ринок", - коментує аналітик Again Capital LLC в Нью-Йорку Джон Кілдафф.