Україна у вересні імпортувала з Європи майже 1 млрд кубів газу

Україна у вересні 2014 року імпортувала з боку Європи 986 млн куб. м природного газу, загалом за 9 місяців поточного року Україна імпортувала з Європи 2,2 млрд куб. м газу.

Про це повідомляє прес-служба оператора вітчизняної газотранспортної системи - компанії «Укртрансгаз».

Згідно з повідомленням, весь обсяг імпортованого з Європи «блакитного палива» у вересні поставлявся в Україну з боку Словаччини (779 млн куб. м газу), Польщі (117 млн куб. м) та Угорщині (90 млн куб. м).

В «Уктрансгазі» також зазначили, що обсяг імпортованого з Європи палива в січні-вересні 2014 року на 31,8% (або 700 млн куб. м) перевищив відповідний показник за аналогічний період минулого року.

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Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Угорщина оголосила про припинення реверсних поставок газу в Україну, пояснивши це рішення необхідністю перенаправити газові потоки на внутрішній ринок у зв'язку із збільшеним попитом. Раніше у вересні також Польща призупинила на два дні поставки газу з ЄС в Україну, назвавши причиною такого рішення скорочення поставок газу з Росії.

На початку вересня британська Financial Times написала, що російський "Газпром" має намір скоротити поставки газу в Євросоюз для того, щоб заблокувати реверсні поставки в Україну, якій він у червні поточного року повністю перекрив поставки газу. 1 жовтня словацька національна газова компанія SPP повідомила, що РФ скоротила поставки газу до Словаччини через Україну на 50%.

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Довідка УНІАН. Словаччина має найбільші можливостями щодо приставки газу з Євросоюзу в Україну: через її систему щодоби можна прокачати 27 млн кубометрів газу, тоді як через Угорщину майже 17 млн кубометрів, а через Польщу - 5 млн кубометрів газу.

У 2013 році Україна імпортувала з Європи близько 2 млрд куб. м природного газу.