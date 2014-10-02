Яценюк розповів, чого очікує від газових переговорів

Україна очікує проміжного рішення з газового питання як у форматі тристоронніх переговорів з Росією і Євросоюзом, так і в рамках розгляду позову НАК «Нафтогаз України» до російського монополіста «Газпрому» в Арбітражному суді Стокгольма.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час зустрічі з інвесторами заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«У нас є ще один виклик – це енергетика. Я маю поінформувати вас про те, що ми шукаємо проміжне рішення щодо вирішення газового питання з Росією. З одного боку, «Нафтогаз» чекає на проміжне рішення щодо позову у Стокгольмському арбітражі, з іншого боку - в Брюсселі проходить черговий раунд газових переговорів, – сказав глава уряду. - Іншими словами, у нас дві можливості – або проміжне рішення щодо Стокгольмського суду, або проміжна домовленість щодо газу (у тристоронньому форматі переговорів - УНІАН)».

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Як повідомляв УНІАН, раніше міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан відзначав, що делегації України і Європейської комісії мають намірпровести двосторонню зустріч з газових питань у Брюсселі 2 жовтня. Україна, за словами Продана, готує свою позицію з визначення обсягу платежів за газ і способу їх здійснення в рамках проведення газових переговорів за участю Європейського Союзу і Російської Федерації.