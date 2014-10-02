Час і місце наступних тристоронніх газових переговорів знову невідомі

Віце-президент Європейської комісії Гюнтер Еттінгер має намір обговорити з українським міністром енергетики Юрієм Проданом підготовку наступної тристоронньої зустрічі з вирішення спірних газових питань в Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, за повідомленням Європейської комісії, двостороння зустріч відбудеться цієї п’ятниці, 3 жовтня.

„Двостороння зустріч спрямована на підготовку наступних тристоронніх газових переговорів, для яких ще не заплановані дата і місце”, - йдеться у повідомленні.

Перед двосторонньою зустріччю Еттінгер і Продан візьмуть участь у круглому столі високого рівня «Інвестиційні можливості в газовій інфраструктури системи України".

„Європейські та міжнародні газові компанії та фінансові установи обговорять поточні правові та регуляторні реформи, а також інвестиційні можливості в газовому секторі України”, - наголошується в повідомленні.

Читайте такожЯценюк розповів, чого очікує від газових переговорівЯк повідомляв УНІАН, Україна, Росія та Європейська Комісія наприкінці цього тижня зустрінуться знову, щоб обговорити запропонований у Берліні 26 вересня компроміс для вирішення спірних газових питань між Києвом та Москвою.

Тоді на переговорах у Берліні Єврокомісія запропонувала Україні закупити у російського «Газпрому» на умовах передоплати 5 млрд кубометрів природного газу за ціною 385 дол. за тис. куб. м для проходження осінньо-зимового періоду.

Еттінгер за підсумками тристоронніх переговорів у форматі Україна-Росія-ЄС повідомив, що НАК «Нафтогаз України» і «Газпром» хочуть укласти тимчасовий газовий контракт, який діятиме до кінця березня 2015 року, поки Стокгольмський арбітраж не ухвалить рішення з газового спору. Крім цього, віце-президент ЄК зазначив, що була досягнута домовленість про сплату Україною газового боргу у розмірі 2 млрд дол. до кінця жовтня 2014 року, а до кінця року - ще 1,1 млрд дол.

Однак стосовно тимчасової ціни на газ у 385 дол. за тис. кубометрів позиції української і російської сторін розійшлися. За словами міністра енергетики РФ Олександра Новака, тимчасова ціна на газ для України формується на підставі 100 дол. знижки, що надається урядом Росії.

У свою чергу міністр енергетики і вугільної промисловості України Продан сказав, що Україна погодиться на тимчасову ціну в 385 дол. за тис. кубометрів за умови, що вона буде зафіксована в комерційному контракті без прив'язки до 100 дол. знижки. Також Продан наголосив, що лише за такої умови Україна готова виплачувати «Газпрому» 3,1 млрд дол. у рахунок майбутніх поставок. Наразі ж, за словами міністра, повної згоди з російськими колегами з питання формування тимчасової ціни немає.

Довідка УНІАН. «Газпром» з 16 червня 2014 року перевів Україну на передоплату поставок російського газу, знизивши подачу палива для українських споживачів до нуля і залишивши лише обсяги прокачування для європейських споживачів. Цього ж дня «Нафтогаз України» подав позов до «Газпрому» до Арбітражного інституту при торговій палаті Стокгольма з метою, в першу чергу, встановлення справедливої і ринкової ціни на газ, який «Газпром» може поставляти в Україну. Окрім перегляду ціни в позовній заяві «Нафтогазу» міститься вимога до «Газпрому» повернути 6 млрд дол., які українська компанія переплатила з 2010 року.