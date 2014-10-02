Яценюк: Україна глибоко стурбована підривом Росією енергобезпеки Європи

Тимчасове рішення, яке може бути досягнуто в рамках переговорів щодо постачання газу в форматі Україна-ЕС-Росія, має базуватися на спільній позиції, яку виробляють Україна та ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк в ході підписання договору про транскордонне співробітництво між Україною та Румунією в Києві.

«Ми маємо два варіанти тимчасового врегулювання газової проблеми, яка виникла з вини Російської Федерації. Наша країна звернулася до Стокгольмського арбітражного суду з основним позовом та з додатковим позовом. Відповідно до додаткового позову, Стокгольмський арбітраж може винести тимчасове рішення. Другий варіант - підписання тимчасової угоди до остаточного вирішення питання арбітражним судом - на підставі спільної позиції України та Європейського Союзу», - сказав Яценюк.

При цьому він зазначив, що Україна глибоко занепокоєна підривом енергетичної безпеки Європи та України з боку російської компанії «Газпром». «Разом у нашій спільній єдності ми маємо всі можливості для вирішення економічних, політичних та енергетичних питань», - сказав Яценюк.

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У свою чергу, міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан відзначав, що делегації України і Єврокомісії мають намір провести двосторонню зустріч з газових питань у Брюсселі 2 жовтня. Україна, за словами Продана, готує свою позицію з визначення обсягу платежів за газ і способу їх здійснення в рамках проведення газових переговорів за участю Європейського Союзу і Російської Федерації.