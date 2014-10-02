Україна за місяць скоротила споживання газу майже на третину

Україна в січні-серпні 2014 року скоротила споживання газу порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 15,5% - до 27,337 млрд кубометрів.

Про це повідомляється у звіті, розміщеному на сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

За даними Міненерговугілля, споживання газу в серпні 2014 року скоротилося порівняно з серпнем 2013 року на 31,3% - до 1,338 млрд кубометрів.

Видобуток газу в Україні, без урахування «Чорноморнафтогазу», за 8 місяців 2014 року становив 13,194 млрд куб. м, що на 2,5% більше показника за аналогічний період 2013 року.

Читайте такожЯценюк: Україна глибоко стурбована підривом Росією енергобезпеки ЄвропиЯк повідомляв УНІАН, Україна в 2013 році скоротила споживання газу порівняно з 2012 роком на 8,1% - до 50,358 млрд кубометрів.

У 2010 році Україна спожила 57,7 млрд куб. м газу, в 2009 році - 51,9 млрд куб. м, у 2008 році - 66,3 млрд куб. м, у 2007 році – 69,9 млрд куб. м, у 2006 році – 73,9 млрд куб. м, у 2005 році - 76,4 млрд куб. м.