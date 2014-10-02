Польша поновила реверсні поставки газу в Україну

Причиною тимчасової зупинки стало проведення регламентних робіт, які попередньо були узгоджені між операторами газотранспортних мереж Польщі та України, повідомляє Укртрансгаз.

"Завдяки проведенню даних робіт вдалось покращити умови подачі газу зі сторони Польщі в Україну та вдосконалити наявну систему газовимірювання», – прокоментували подію в Центральному диспетчерському департаменті ПАТ«Укртрансгаз».

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