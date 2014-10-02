Україна за місяць знизила удвічі видобуток вугілля

Вуглевидобувні підприємства України у вересні поточного року скоротили видобуток вугілля удвічі - до 3,4 млн. тонн проти 6,7 млн. тонн у вересні 2013 року.

Про це повідомляє Профспілка працівників вугільної промисловості з посиланням на дані Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, на державних шахтах було видобуто 608,9 тис. тонн вугілля, що в 3,3 раза менше, ніж у вересні 2013 року.

Також повідомляється, що видобуток вугілля в січні-вересні 2014 року скоротився на 13% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 53,4 млн. тонн. З цього обсягу держшахти видобули 15,354 млн. тонн вугілля, що на 12,3% менше за результат 9 місяців 2013 року.

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Забезпечити ТЕС вугіллям власного видобутку сьогодні практично неможливо через бойові дії на сході країни, де розташована велика частина діючих шахт.

Близько 47% електроенергії, що виробляється в Україні, генерують АЕС, решту – виробляють ТЕС шляхом спалювання газу і вугілля, а також гідроелектростанції й «зелена» енергетика. Нестача газу і зупинка 80% шахт привели до дефіциту енергоносіїв і, як наслідок, електроенергії.

Довідка УНІАН. Вуглевидобувні підприємства України в 2013 році скоротили видобуток вугілля порівняно з 2012 роком на 2,6% - до 83,7 млн. тонн.