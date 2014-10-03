Нафта з початку року подешевшала на 15%

Ціни на нафту Brent зростають з дворічного мінімуму, але завершать зниженням четвертий тиждень із п'яти останніх, повідомляє Reuters.

На 8.47 мск ф'ючерси на Brent подорожчали на $0,39 до $93,81 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,51 до $91,52 за барель. З початку тижня Brent подешевшала більш ніж на $3, а з початку року - більш ніж на 15 відсотків.

"Я думаю, що ринок не звертає уваги на ризики. У ціни не закладаються ніякі націнки, що змушує мене турбуватися", - сказав директор з інвестицій Ayers Alliance у Сіднеї Джонатан Беррет.

Серед існуючих ризиків - наступ ісламістів на Близькому Сході. Парламент Туреччини в четвер схвалив військову операцію проти Ісламської держави, яка захопила значні території в Іраку і Сирії, що призвело до потоку курдських біженців до Туреччини.

Читайте такожЦіни на нафту впали нижче $90 уперше за півтора рокуРинок чекає у п'ятницю звіт про зайнятість у США у вересні. На думку аналітиків, кількість робочих місць зросла на 215.000, але якщо показник буде нижче прогнозу, це може викликати зниження курсу долара і зростання цін на сировину.

Деякі аналітики вважають, що утримати ціни від подальшого падіння може лише зниження видобутку ОПЕК. Організація, швидше за все, обговорить квоту на видобуток на нараді в листопаді, але серед її учасників немає єдиної думки з цього питання.

"Мені здається, коли ціна Brent дійде до $85-90, можна очікувати, що ОПЕК задумається про зниження видобутку", - сказав старший аналітик CMC Markets Рік Спунер.