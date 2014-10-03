Нафтогаз підписав контракт на поставку газу з Норвегії - ЗМІ

12:45, 03 жовтня 2014
Енергетика
0

НАК «Нафтогаз України» підписав контракт на поставку газу з Норвегії.

REUTERS

Про це А' повідомили джерела, що працюють на газових ринках Європи.

За неофіційною інформацією, контракт підписано з норвезької державною нафтовою компанією Statoil минулого тижня. Деталі контракту не розголошуються.

Читайте такожУкраїна імпортувала у вересні з Європи майже 1 млрд кубів газу«Контракт на постачання газу, підписаний з компанією Statoil минулого тижня під час візиту керівництва "Нафтогазу" в Норвегію»,- повідомило джерело А'.

Постачання газу планується здійснювати через територію Словаччини.

В уряді України А' підтвердили факт підписання контракту, проте не змогли повідомити деталі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter