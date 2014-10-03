Нафтогаз підписав контракт на поставку газу з Норвегії - ЗМІ
12:45, 03 жовтня 2014Енергетика
0
НАК «Нафтогаз України» підписав контракт на поставку газу з Норвегії.
REUTERS
Про це А' повідомили джерела, що працюють на газових ринках Європи.
За неофіційною інформацією, контракт підписано з норвезької державною нафтовою компанією Statoil минулого тижня. Деталі контракту не розголошуються.
Читайте такожУкраїна імпортувала у вересні з Європи майже 1 млрд кубів газу«Контракт на постачання газу, підписаний з компанією Statoil минулого тижня під час візиту керівництва "Нафтогазу" в Норвегію»,- повідомило джерело А'.
Постачання газу планується здійснювати через територію Словаччини.
В уряді України А' підтвердили факт підписання контракту, проте не змогли повідомити деталі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter