Кабмін збирається по-новому проводити аукціони з продажу нафти і газу

Кабінет Міністрів зобов'язав Міністерство енергетики та вугільної промисловості розробити нову урядову постанову, яка б змінила організацію та проведення біржових аукціонів з продажу нафти, газового конденсату і скрапленого газу.

Про це сказано в протоколі №80, прийнятому на засіданні уряду від 23 вересня 2014 року.

«Міненерговугілля необхідно невідкладно подати в установленому порядку Кабінету міністрів проект урядового рішення щодо організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу», - сказано у витязі з протоколу, підписаного прем'єром Арсенієм Яценюком та міністром Кабінету міністрів Остапом Семераком.

У компанії «Нафтогаз України» агентству УНІАН підтвердили інформацію про те, що компанія отримала завдання від Міненерговугілля приступити до розробки нового регламенту з проведення біржових аукціонів із продажу енергоресурсів, проте відмовилися повідомити склад комісії, яка повинна розробити новий проект постанови про проведення торгів замість діючої постанови №1064 від 03.10. 2011 року.

У свою чергу представник «Укрнафти» в цілому позитивно відгукнувся про рішення уряду розробити новий регламент проведення аукціонних торгів.

«Ми раді, що уряд нарешті прислухався до наших аргументів і вирішив прибрати корупційну складову - право Міністерства енергетики та вугільної промисловості визначати біржу для продажу енергоресурсів», - зазначив представник «Укрнафти», нагадавши, що саме ці надповноваження стали підставою для судових розглядів, оскільки не передбачені чинним законодавством.

В «Укрнафті» також повідомили, що Міненерговугілля надало керівництву компанії для ознайомлення початковий варіант нової постанови і висловили надію, що їм вдасться внести свої пропозиції до проекту документа.

«Нам дали зрозуміти, що готові почути нашу позицію. Однак до остаточного рішення ще далеко. Хочеться сподіватися, що прочинені міністерством двері до співпраці не виявиться пасткою», - обережно сказав представник компанії.

Читайте такожУкрнафта просить Міненерговугілля проводити аукціони з продажу скрапленого газу за закономОдночасно в «Укрнафті» заявили, що базою для розробки нового документа може стати постанова №1064 від 03.10.2011 «Про деякі питання організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного виробництва і скрапленого газу».

«Норми цієї постанови, за винятком безпідставного наділення Міненерговугілля повноваженнями вибирати аукціонний майданчик, підтвердили свою дієвість, оскільки протягом трьох років забезпечували стабільну реалізацію енергоресурсів на аукціонах», - зазначив представник «Укрнафти.

З метою уникнення судових спорів і конфліктів у майбутньому, «Укрнафта» закликає чітко виконати вимоги закону «Про нафту і газ», який передбачає, що продавці енергоресурсів можуть самі вибирати майданчик для проведення біржових аукціонів.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня і на початку вересня компанія «Укрнафта» планувала провести аукціони, виставивши на реалізацію понад 130 тис. тонн нафти початковою вартістю понад 1,3 млрд грн і близько 5 тис. тонн конденсату вартістю понад 50 млн грн. Однак аукціони не відбулися через дії міністра енергетики та вугільної промисловості Юрія Продана, що призвели до судових розглядів

«Укрнафта» несе колосальні збитки. У зв'язку з цим компанія вже звернулася до Генпрокуратури з проханням розслідувати дії міністра Продана і притягнути його до кримінальної відповідальності.

Конфлікт між найбільшою вітчизняною компанією і Юрієм Проданом розпочався наприкінці липня. 20 липня міністр у результаті проведеного при сумнівних обставинах конкурсу підписав наказ, згідно з яким аукціони з продажу енергоресурсів повинні проходити на майданчику маловідомої полтавської Української універсальної біржі, яка навіть не має власного приміщення в Києві для проведення торгів.

Українська міжбанківська валютна біржа подала позов до суду про визнання протиправним наказу Міненерговугілля та його скасування. Окружний адміністративний суд Києва своєю ухвалою від 22 липня призупинив дію відповідного наказу.

У свою чергу міністр вирішив через суд домогтися заборони на продаж енергоресурсів на будь-якій біржі, крім Української універсальної біржі. Для цього міністр подав чотири однакові позови до Господарського суду Києва. Троє суддів міністру відмовили у розгляді позову, крім судді Вікторії Сивакової. Однак 15 вересня і вона була змушена скасувати своє рішення, оскільки воно суперечило вердикту Окружного адміністративного суду.