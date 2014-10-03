Україна збільшила запаси газу в сховищах до 16,7 млрд кубів

Про це повідомляє прес-служба оператора вітчизняної газотранспортної системи – компанії «Укртрансгаз».

«Станом на 1 жовтня, в підземних сховищах знаходиться 16,7 млрд куб. м «блакитного палива», що виводить Україну серед країн ЄС у трійку лідерів за запасами природного газу в сховищах», - йдеться в повідомленні «Укртрансгазу».

Водночас, голова правління компанії Ігор Прокопов зазначив, що українські ПСГ заповнені лише на 52%.

«Україна володіє найбільшими ПСГ у Європі, й сьогодні ми разом із Німеччиною та Італією серед лідерів за запасами природного газу в сховищах. При цьому вітчизняні сховища заповнені лише на 52%, тоді як у наших європейських партнерів вільних потужностей для закачування майже не залишилося», - цитує Прокопова прес-служба.

Разом із тим, у компанії уточнили, що станом на 1 жовтня закачування природного газу здійснюється на 2 підземних сховищах у режимі 24,2 млн куб. м на добу.

Читайте такожНафтогаз підписав контракт на поставку газу з Норвегії - ЗМІ

Як повідомляв УНІАН, Україна у вересні імпортувала зі боку Європи 986 млн куб. м природного газу. Весь обсяг імпортованого палива у вересні поставлявся в Україну з боку Словаччини (779 млн куб. м газу), Польщі (117 млн куб. м) й Угорщини (90 млн куб. м).