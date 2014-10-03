Менеджера «Газпрому» звільнили після слів про відтермінування поставок газу в Китай

Заступник начальника Чаяндинського управління компанії "Газпром видобуток Ноябрьськ" Віктор Селін, який напередодні повідомив про перенесення початку поставок газу до Китаю по "Силі Сибіру ", звільнений, повідомляє видання Znak.com з посиланням на джерела в компанії.

За даними видання, Селіна звільнили за розголошення службової таємниці.

Джерело, близьке до "Газпрому", підтвердило Forbes його звільнення, але повідомило, що причина була іншою.

"Тільки за одну некоректну заяву у нас не звільняють, помилитися може кожен", - сказав він. За словами співрозмовника, раніше у Селіна вже були проблеми, не пов'язані з цим інцидентом.

Офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов лише підтвердив Forbes інформацію про звільнення топ-менеджера "дочки" холдингу, не коментуючи причини відставки.

Нагадаємо, 30 вересня з'явилося повідомлення про те, що "Газпром" переніс початок поставок газу з Чаяндинського родовища по "Силі Сибіру" на 2020 рік. "Раніше транспортування планувалося на 2018 рік. Тепер в 2018 році заплановані лише заповнення трубопроводу і пуско-налагоджувальні роботи. Транспортування газу заплановане вже на 2020 рік", - заявляв Селін.

У той же день прес-служба "Газпрому" заявила, що інформація про перенесення поставок була "викривлена". "Сьогодні під час неформального спілкування з журналістами мого співробітника Віктора Селіна неправильно зрозуміли, в результаті чого в пресі були спотворені терміни введення в експлуатацію газопроводу "Сила Сибіру" в Китай", - сказав гендиректора "Газпром видобуток Ноябрьськ" Костянтин Степовий.