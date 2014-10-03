Менеджера «Газпрому» звільнили після слів про відтермінування поставок газу в Китай
30 вересня з'явилося повідомлення про те, що "Газпром" переніс початок поставок газу з Чаяндинського родовища по "Силі Сибіру" на 2020 рік
Заступник начальника Чаяндинського управління компанії "Газпром видобуток Ноябрьськ" Віктор Селін, який напередодні повідомив про перенесення початку поставок газу до Китаю по "Силі Сибіру ", звільнений, повідомляє видання Znak.com з посиланням на джерела в компанії.
За даними видання, Селіна звільнили за розголошення службової таємниці.
Джерело, близьке до "Газпрому", підтвердило Forbes його звільнення, але повідомило, що причина була іншою.
"Тільки за одну некоректну заяву у нас не звільняють, помилитися може кожен", - сказав він. За словами співрозмовника, раніше у Селіна вже були проблеми, не пов'язані з цим інцидентом.
Офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов лише підтвердив Forbes інформацію про звільнення топ-менеджера "дочки" холдингу, не коментуючи причини відставки.
Нагадаємо, 30 вересня з'явилося повідомлення про те, що "Газпром" переніс початок поставок газу з Чаяндинського родовища по "Силі Сибіру" на 2020 рік. "Раніше транспортування планувалося на 2018 рік. Тепер в 2018 році заплановані лише заповнення трубопроводу і пуско-налагоджувальні роботи. Транспортування газу заплановане вже на 2020 рік", - заявляв Селін.
У той же день прес-служба "Газпрому" заявила, що інформація про перенесення поставок була "викривлена". "Сьогодні під час неформального спілкування з журналістами мого співробітника Віктора Селіна неправильно зрозуміли, в результаті чого в пресі були спотворені терміни введення в експлуатацію газопроводу "Сила Сибіру" в Китай", - сказав гендиректора "Газпром видобуток Ноябрьськ" Костянтин Степовий.