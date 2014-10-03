Кабмін назвав відключення електроенергії в Києві і області самовільним

Про це заявив міністр Кабінету міністрів Остап Семерак. Він зазначив, що за даним фактом наразі проводиться розслідування.

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"У відключеннях електроенергії замішана політика. Власниками багатьох обленерго, які здійснюють вимкнення, є російські компанії", - пояснив чиновник, додавши, що ці компанії потрапили в список тих, до кого можуть бути застосовані санкції.

Міністр зазначив, що підстав для відключення електроенергії немає. "Україна є експортером електроенергії на ринки сусідніх держав, країн ЄС. У разі необхідності, Україна може зменшити постачання електроенергії на зовнішній ринок, але населення України відключати не буде", - зазначив Остап Семерак.