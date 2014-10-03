«Газпром» хоче оплачувати транзит газу через Україну боргом «Нафтогазу» - ЗМІ

«Газпром» пропонує внести зміни в російське законодавство, щоб отримати можливість оплачувати транзит газу через Україну за рахунок боргу «Нафтогазу» за газ, пишуть «Ведомости». Для цього необхідно внести поправки в закон про валютний контроль та валютне регулювання.

З проханням дозволити взаємозарахування вимог з оплати транзиту і газу «Газпром» звернувся в листі до президента Володимира Путіна 20 серпня, після чого президент доручив уряду опрацювати це питання. Джерело «Ведомостей», близьке до «Газпрому», підтвердило, що таке звернення було. Представник концерну відмовився від коментарів.

"Згода "Нафтогазу" для здійснення взаємозарахування не потрібна", - стверджує джерело. З іншого боку, якщо тристоронні переговори завершаться успішно, то можливість взаємозарахування дозволить «Нафтогазу» частково зменшувати борг за рахунок транзитних платежів, говорить воно. Але якщо переговори ні до чого не приведуть, а від взаємозарахування Україна відмовиться, можливість оплати транзиту живими грошима буде розглядатися «залежно від ситуації».

Водночас, навіть якщо «Газпром» перейде на взаємозарахування вже зараз і перестане платити за транзит, а почне зменшувати борг на його вартість, «загострення ситуації не відбудеться», - запевняє співрозмовник.

«Газпром» 13 серпня в своїй звітності повідомляв, що через великий борг України з нею можуть з'явитися "негрошові форми розрахунків за газ», але суть не розкривалася. Зараз борг «Нафтогазу» перед «Газпромом» становить $5,3 млрд. Україна відмовляється платити, не погоджуючись з ціною газу.

Читайте такожЧас і місце наступних тристоронніх газових переговорів знову невідомі

У травні-червні в рамках тристоронніх переговорів між Україною, Єврокомісією (ЄК) і Росією боку намагалися домовитися про нову ціну та про графік погашення боргу, але переговори провалилися. «Газпром» в середині червня зупинив поставки газу в Україну. «Газпром» і «Нафтогаз» подали зустрічні позови в Стокгольмський арбітраж: перший - про стягнення боргу, другий - про перегляд ціни газу.

26 вересня тристоронні переговори поновилися, сторони намагаються домовитися про тимчасову ціною газу для України на період судових розглядів в Стокгольмі. Але "можливість взаємозарахування між "Газпромом" і "Нафтогазом" на тристоронніх переговорах не обговорювалася", - говорить джерело "Ведомостей" в російській делегації. Представник ЄК це не коментує. Він лише повідомив, що дата і місце для нових тристоронніх переговорів зараз обговорюється.

ЄК за підсумками переговорів 26 вересня відправила проекти угоди в Москву і Київ. Відгуки обох сторін комісія отримала у четвер, але їх зміст не розкривається, сказав представник ЄК.