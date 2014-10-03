Україна сподівається домовитися з Росією про газ через тиждень-два

Міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан сподівається, що найближчим часом Стокгольмський арбітраж ухвалить проміжне рішення по українській газовій справі. Крім того, найближчим часом також може бути знайдений компроміс, що дозволить вирішити спірні газові питання в ході тристоронніх переговорів у форматі Україна-Росія-ЄС.

Про це Продан сказав журналістам у п'ятницю в Брюсселі, передає власний кореспондент УНІАН.

Міністр нагадав, що для вирішення спірних газових питань між Україною та Росією йдуть два паралельні процеси - йде "арбітражний процес в Стокгольмі і йдуть переговори, які ми ведемо разом з Єврокомісією".

"Відповідні документи ми вже подали в Стокгольмський арбітраж для того, щоб арбітраж в тій ситуації, яка є на сьогодні, прийняв так звану забезпечувальну ухвалу - проміжне рішення. І ці процеси на сьогодні йтимуть паралельно. Процеси в арбітражному суді можуть завершитися дуже в короткі терміни прийняттям Стокгольмським арбітражем проміжного рішення. Що буде швидше - я сказати не можу", - сказав він.

Говорячи про можливі терміни, Продан припустив, що рішення може бути прийнято арбітражним судом за "два тижні, чотири тижні", а компромісне рішення "ми можемо досягти з російською стороною на наступному чи через наступний тиждень". "Але сказати, який процес наступить скоріше, я не можу", - наголосив він.

Український міністр знову наголосив на існуванні розбіжностей між сторонами, "навіть є розбіжності, хто підписує цей протокол". "На сьогодні важко було узгодити всі пропозиції, які надійшли від сторін. Також немає узгоджених позицій щодо механізму формування ціни та авансу за газ. Але ми можемо рухатися вперед. Комісія повинна до вівторка отримати пропозиції від української та російської сторін стосовно того, які пункти можуть бути прийнятні українській від російської, а потім спробує нас зібрати. Коли і де - невідомо", - зазначив Продан.

Разом з тим міністр назвав "непринциповими" питання, про що саме має йти мова - про проміжний контракт з проміжною ціною чи про зміну контракту.

"Сьогодні це не принципово. Повинен бути проміжний документ, а це можуть бути зміни до існуючого контракту чи новий контракт, в якому будуть відповідним чином прописані ті узгоджені компромісні пункти, про які ми домовимося разом з Європейською комісією", - наголосив він.

При цьому Продан запевнив, що процес перегляду транзитного контракту відбудеться обов'язково, "тому що той, який ми маємо, не відповідає європейському законодавству".

У цьому зв'язку міністр повідомив, що українська сторона пропонує створити експертну групу з представників ЄК, «Газпрому» та «Нафтогазу України». «Ця група зробить висновки щодо транзитного контракту «Нафтогазу України» і «Газпрому» і щодо відповідних контрактів, які мають структури «Газпрому» з європейськими газотранспортними операторами. Але вже й зараз можна сказати однозначно, що ці контракти не відповідають європейському законодавству, Третьому енергетичному пакету. Тому є два шляхи - або є домовленість між трьома сторонами, і ці контракти змінюються і приводяться у відповідність до європейського законодавства, і другий шлях, який також відповідає європейським процедурам, - це судовий шлях, коли відповідним рішенням регулятор приймає рішення щодо того, щоб змінити ці контракти. І про це сьогодні чітко сказала ЄК", - розповів Продан.

Тому міністр висловив переконання, що «це дасть нам можливість повністю забезпечити Україну реверсними поставками газу, які повністю покриють потреби України в імпортному газу». «Це і постачання газу з Словаччини, де є вільні потужності, які на сьогодні заблоковані, по суті, Газпромом", - нагадав він.

Продан також повідомив, що необхідні обсяги газу потрібно закачати в ПХГ у жовтні-листопаді. Крім того, він висловив сумнів у тому, що Україні необхідно 5 млрд кубометрів газу. "До п’яти (млрд кубометрів газу – УНІАН), хоча і це питання на сьогодні є дискусійним. Але величина, яка нам оптимально необхідна, - це близько трьох (млрд кубометрів газу – УНІАН)", - вважає міністр.

Продан висловив готовність зустрічатися з російською стороною "хоч завтра, але наші вимоги такі, що все повинно здійснюватися у відповідності до європейського законодавства".

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Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня під час зустрічі з інвесторами прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що Україна чекає проміжного рішення з газового питання як у форматі тристоронніх переговорів з Росією і Євросоюзом, так і в рамках розгляду позову НАК «Нафтогаз України» до російського монополіста «Газпрому» в Арбітражному суді Стокгольма.

Переговори щодо врегулювання цінового питання між НАК «Нафтогаз України» і «Газпромом» тривають з травня. 26 вересня на переговорах у Берліні Єврокомісія запропонувала Україні купити у російського «Газпрому» на умовах передоплати 5 млрд кубометрів природного газу за ціною 385 дол. за 1 тис. куб. м для проходження осінньо-зимового періоду.

«Газпром» з 16 червня 2014 року перевів Україну на передоплату поставок російського газу, понизивши подачу палива для українських споживачів до нуля і залишивши лише об'єми прокачування для європейських споживачів. Цього самого дня «Нафтогаз України» подав позов до «Газпрому» в Арбітражний інститут при торговій палаті Стокгольма з метою, в першу чергу, встановлення справедливої і ринкової ціни на газ, який «Газпром» може поставляти до України. Окрім перегляду ціни у позовній заяві «Нафтогазу» міститься вимога до «Газпрому» повернути 6 млрд дол., які українська компанія переплатила з 2010 року.