Зниження цін на нафту послабить Росію, але не розвалить її, як СРСР - Washington Post

Ціни на сиру нафту на світовому ринку продовжують падати. Це добре для США, які й стали причиною здешевлення сировини, збільшивши видобуток в Техасі і Північній Дакоті. Але в цей же час, здешевлення бареля нафти сильно б'є по бюджету Росії, пише Washington Рost.

США майже наздогнали Саудівську Аравію, добуваючи 8,5 мільйонів барелів нафти в день. Це найвищий показник з 1986 року.

"Штат Північна Дакота тепер виробляє нафти більше, ніж Лівія", - йдеться в статті. А на минулих вихідних танкер з нафтою відправився з Аляски в Південну Корею. Це свідчить про те, що заборона на експорт сировини із США залишилася в минулому. І саме тому ціни на барель падають.

Це добре для Вашингтона, оскільки експорт нафти забезпечить серйозне зростання економіки. Однак це погані новини для таких країн, як Росія, Ірак та Іран, чий бюджет і економіка дуже сильно залежать від продажу сировини.

"Продаж сирої нафти і нафтопродуктів наповнювали 46% російського бюджету протягом перших 8 місяців цього року. Водночас, коли Захід намагається натиснути на Росію санкціями за агресію проти України, падіння цін на нафту на 10-20% може сильно подіяти на Москву", - йдеться в статті, передає ZN.UA.

Разом з тим, історія 80-х років, коли Саудівська Аравія обвалила ціни на нафту в світі і тим самим підштовхнула до розпаду СРСР, навряд чи повториться.

"Таке зараз не прогнозується, але обвал цін спричинить труднощі для влади Росії", - йдеться в статті.

Нагадаємо, що санкції Заходу і зниження ціни на нафту коштували Росії 4% ВВП.