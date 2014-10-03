Україна з 1 жовтня отримує норвезький газ через газопроводи Словаччини

Про це повідомляє прес-служба державного енергохолдингу НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні наголошується, що підписана угода між «Нафтогазом» і Statoil розширює кількість постачальників газу до України, а також відкриває новий ринок для Statoil.

Як сказав голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв, слова якого наводяться в повідомленні, Україна прагне інтеграції в енергетичний ринок Європейського Союзу, а спільна робота з Statoil підвищить енергетичну ліквідність і стабільність на ринку ЄС.

«Угода знаменує собою значний прорив для «Нафтогазу». Численні інтерконнектори газу, які були побудовані протягом останніх кількох років у Європі, дозволять істотно поліпшити енергетичну безпеку як для ЄС, так для і України», - сказав Коболєв.

Крім того головний радник голови правління компанії Юрій Вітренко додав, що ця угода є революційною для «Нафтогазу».

«За дуже короткий проміжок часу нам вдалося зрозуміти і використати стандартні європейські практики з торгівлі газом, включаючи контракти EFET (Європейська федерація енергетичних трейдерів – УНІАН), і включити ці норми в рамки українського законодавства», - цитує прес-служба Вітренка.

Він зазначив, що це доводить відданість «Нафтогазу» реформам і здатність діяти згідно з нормами ЄС.

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Співробітник прес-служби однієї з найбільших у світі енергетичних компаній Statoil Мортен Ік повідомив УНІАН, що підписаний із "Нафтогазом" контракт на поставки газу є короткостроковим і передбачає "порівняно невеликі поставки".

Він не уточнив, скільки саме газу може бути поставлено в рамках цього контракту, зазначивши, що Statoil зацікавлена в нових покупцях.

"Ми постійно шукаємо нові комерційні можливості, й цей договір є результатом таких дій", - зазначив представник компанії.

Експерт із енергетичних питань польського Інституту Собеського Томаш Хмаль дуже позитивно оцінив новину про договір норвезького енергетичного гіганта з "Нафтогазом", зазначивши, що цей документ на практиці підтверджує можливість зменшення залежності споживачів у Європі від російського "Газпрому".

"Це дуже хороша новина для європейського газового ринку. Вона означає, що дійсно можна диверсифікувати газові поставки, незважаючи на те, що говорять у Кремлі", - сказав він агентству.

За оцінками експерта, норвезька компанія може поставляти в Україну понад 10 млрд кубометрів газу, оскільки має значні запаси цього палива через менші, ніж раніше очікувалося, продажі в Європі.

Хмаль сказав, що ціна, за якою "Нафтогаз" купуватиме цей газ, скоріш за все, буде в межах від 300 до 350 доларів за тисячу кубометрів – більш-менш середньоєвропейські ціни на "блакитне паливо" на даний момент.

Він нагадав, що "Газпром" пропонує Україні купувати паливо по 385 дол. за тисячу кубометрів, зазначивши, що російська компанія встановлює її абсолютно не на базі ринкових методів.

Першою компанією, яка почала поставляти газ Україні з Євросоюзу стала німецька RWE Supply&Trading, з якою український "Нафтогаз" підписав контракт про поставки до 10 млрд кубометрів газу на рік ще наприкінці 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, «Газпром» з 16 червня 2014 року перевів Україну на попередню оплату поставок російського газу, знизивши подачу палива для українських споживачів до нуля.

За таких умов Україна розробляє реверсні маршрути поставок газу з Угорщини, Польщі, Словаччини і Румунії. Відкриття всіх чотирьох маршрутів дозволить Україні збільшити щорічні поставки газу до 30 млрд куб. м. Найперспективнішим маршрутом поставок газу до України є словацький.

Україна у вересні імпортувала з боку Європи 986 млн. куб. м природного газу. Весь обсяг імпортованого палива у вересні поставлявся до України з боку Словаччини (779 млн. куб. м газу), Польщі (117 млн. куб. м) і Угорщини (90 млн. куб. м).

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

Statoil ASA - норвезька державна нафтова компанія. Заснована в 1972 році за рішенням норвезького парламенту (стортингу) як приватна державна компанія.