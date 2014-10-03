Shell через санкції призупинила співпрацю з "Газпром нафтою"

Англо-голландська Shell призупинила співпрацю з російською нафтовою компанією "Газпром нафта" в рамках спільного підприємства "Ханти-Мансійський нафтовий союз" (ХМНС); вивчає можливість продовження роботи в рамках СП Salym Petroleum Development за сланцевим проектами, повідомив журналістам гендиректор "Газпром нафти" Олександр Дюков, передає РИА Новости.

"Газпром нафта" серед інших потрапила під секторальні санкції Заходу. Зокрема, ЄС заборонив постачання обладнання та надання послуг на родовищах сланцевої нафти в Росії.

"В рамках цього союзу (ХМНС - прим.) вони свою роботу зупинили, але ми продовжуємо працювати в ХМНС самостійно, ніяких проблем ми там не бачимо", - сказав Дюков. За його словами, в рамках даного СП ніякої критичної ситуації не виникло.

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СП "Газпром нафти" і Shell - ЗАТ "Ханти-Мансійський нафтогазовий союз" - було створено в 2013 році. Компанія займається новими проектами з розвідки та розробки запасів сланцевої нафти на території ХМАО-Югри. У 2014 році підприємство отримало право на геологічне вивчення ділянок Юільська-4, Юільська-5 і Південно-Лунгорська-1.

Коментуючи перспективи подальшого співробітництва з Shell за сланцевими проектами в рамках Salym Petroleum Development, Дюков сказав: "В рамках SPD вони зараз вивчають можливість продовжити роботи і узгоджують можливість роботи з відповідними регуляторами, які в них приймають рішення".

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"Газпром нафта" і Shell володіють Salym Petroleum Development на паритетній основі. Компанія з 2003 року освоює Салімську групу нафтових родовищ (сумарні запаси - 140 мільйонів тонн) в ХМАО-Югрі. Група включає Західно-Салімське, Верхньо-Салімське і Ваделіпське родовища. Видобуток SPD в 2013 році склав близько 7 мільйонів тонн нафти.