Поставки газу до України через Словаччину з початку жовтня знизилися на 10%

Поставки газу в Україну через словацьку газотранспортну систему за перші два дні жовтня знизилися приблизно на 10% після того, як наприкінці вересня досягли максимальних щодобових значень минулого місяця, в якому почалося прокачування газу по цьому маршруту.

Про це свідчать попередні дані компанії Eustream, що управляє словацькою газотранспортною системою, які має в своєму розпорядженні УНІАН.

1 жовтня, коли словацька національна газова компанія повідомила про те, що "Газпром" поставив їй на 50% менше газу, ніж вона замовляла, поставки газу в Україну становили 23,7 млн кубометрів порівняно з 26,9 млн кубометрів днем раніше. Зниження поставок газу становило близько 12%.

2 жовтня через Словаччину в Україну було прокачано 24,8 млн кубометрів газу, або на 8% менше, ніж в останній день вересня.

Заявка на поставку за цим маршрутом на сьогоднішній день становить 24,8 млн кубометрів газу.

У вересні середньодобові поставки газу в Україну становили близько 26 млн кубометрів, а наприкінці місяця вони досягли близько 26,9 млн кубометрів при максимальних обсягах, які можна прокачати технічно, в 27 млн кубометрів. Найменше - близько 22 млн кубометрів - прокачувалося на початку минулого місяця.

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Як повідомляв УНІАН, раніше цього тижня голова словацького уряду Роберт Фіцо заявив, що Словаччина виконуватиме свої зобов'язання з поставок газу в Україну, й зазначив, що Росія використовує газ як інструмент політичного тиску.