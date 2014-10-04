Словаччина все ще недоотримує газ з Росії

Словацька газова компанія SPP заявила в п'ятницю, що досі недоотримує газ з Росії, повідомляє "Радіо Свобода".

"У порівнянні з четвергом, коли постачання газу скоротилося наполовину від обумовлених обсягів, ситуація в п'ятницю істотно не змінилася", - заявив представник SPP Петер Беднар.

За його словами, Словаччина вжаває всі необхідні заходи, щоб "гарантувати безпечне та безперебійне постачання газу всім замовникам".

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Станом на 1 жовтня промислові підприємства і громадяни Словаччини забезпечені газом. Одна з найбільших газових компаній в Східній Європі, словацька SPP, має в резерві понад 1,5 мільярда кубічних метрів газу.

Нагадаємо, у четвер SPP зафіксувала скорочення поставок російського газу на 50%. Водночас російський "Газпром" стверджує, що постачання газу до Словаччини є стабільними і не міняються протягом останніх десяти днів.