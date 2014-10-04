Яценюк сподівається, що угорська влада зробить все, щоб відновити постачання газу в Україну

Про це він заявив в прямому ефірі програми Шустер Live.

«Угорщина закрила постачання (газу - УНІАН). Там, слава Богу, не великі обсяги, але вона взагалі закрила постачання. І мені прикро, що наші європейські партнери — Угорщина, як член ЄС, фактично піддалась на шантаж (з боку Росії - УНІАН). Я сподіваюсь, що угорська влада зробить все, щоб відновити транзит, який ми проплатили, який ми підписали, який ми повинні отримати», - сказав Яценюк.

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Як повідомляв УНІАН, оператор угорської газотранспортної системи компанія FGSZ повідомила про припинення транзиту газу з Євросоюзу в Україну через Угорщину 24 вересня, пояснивши своє рішення необхідністю перенаправити газові потоки для задоволення збільшеного попиту на паливо всередині країни.

Український ”Нафтогаз” розкритикував угорську компанію за таке рішення, яке назвав ”несподіваним”, закликав дотримуватися раніше досягнутих домовленостей та звернув увагу, що угорська влада ухвалила це рішення після візиту керівництва російського ”Газпрому”.

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Угорщина є однією із трьох країн, через яку Україна може прокачувати газ з Європейського Союзу, її газотранспортна система дозволяє щодоби поставити майже 17 млн кубометрів газу, в той час як через Польщу можна лише 5 млн кубометрів. Найбільше можливостей з таких поставок має Словаччина - 27 млн кубометрів.

Раніше у вересні британська Financial Times писала, що ”Газпром” планує обмежити поставки газу в ЄС для того, аби заблокувати реверс блакитного палива в Україну, якій він у червні цього року повністю припинив поставляти газ. Цього місяця про менші поставки газу заявляли компанії зі Словаччини, Польщі, Німеччини, Австрії та Румунії.