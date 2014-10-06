Ціни на нафту впали нижче необхідного для підтримки держвитрат Росії рівня

Ціни на нафту знижуються за рахунок зростання курсу долара і достатку нафти на світовому ринку, повідомляє Reuters.

На 9.20 мск ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,38 до $91,93 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,11 до $89,63 за барель. Минулого тижня Brent подешевшала на 5 відсотків, а з початку року - більш ніж на 15 відсотків.

"Я вважаю, що ціна Brent достатньо знизилася: $90 - це мінімальна ціна, при якій Саудівська Аравія може зберігати державні витрати на нинішньому рівні. Для таких країн як Іран і Росія ціни на нафту вже нижче рівня, необхідного для підтримки держвидатків", - сказав керуючий ризиками на нафтовому ринку Mitsubishi Corp у Токіо Тоні Нунан.

Останнього разу ціна Brent опустилася нижче $90 у червні 2012 року, і Нунан вважає, що це може знову відбутися в понеділок, якщо продовжиться зміцнення долара. Його курс близький до чотирирічного максимуму до кошика шести основних валют, бо ФРС може почати підвищення процентних ставок не пізніше середини 2015 року, спираючись на хороші показники ринку праці.

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ОПЕК не буде обговорювати зниження видобутку до планової наради 27 листопада, а найбільший у світі експортер нафти Саудівська Аравія збереже обсяг постачання як мінімум двом азіатським клієнтам у листопаді, повідомили джерела в галузі.

"Незважаючи на всі геополітичні ризики, на ринку, як і раніше, надлишок нафти. Це триває останні півроку, але попереду зима - сезон підвищеного попиту", - сказав Нунан.