Україна цього тижня має намір затвердити операційну угоду з Chevron на видобуток сланцевого газу

Україна поточного тижня має намір затвердити остаточний варіант операційної угоди на видобуток сланцевого газу з американською компанією Chevron, яка займається розробкою Олеської площі (Львівська та Івано-Франківська обл.).

Про це в коментарі УНІАН повідомив голова правління компанії «Надра України» Ярослав Климович.

За його словами, зараз над кінцевим варіантом операційної угоди в оперативному режимі працюють державні фахівці, а також залучено юридичну компанію. Вони спільно відпрацьовують усі зауваження Chevron, оскільки угоду має бути складено відповідно англійському праву.

«На поточному тижні відбудеться делегація, яка поїде в Лондон до центрального офісу Chevron із пропозицією кінцевого варіанту операційної угоди... Якщо досягнемо компромісу, тобто угода буде відповідати інтересам держави та інтересам компанії, тоді, відповідно, ми й будемо її підписувати», - заявив Климович.

За його словами, українська делегація буде складатися з представників компанії «Надра України», «Надра Олеська» і представників Кабінету міністрів України.

Читайте також«Надра України» хочуть 3,7 млрд гривень держгарантій для проведення геологорозвідкиВодночас він повідомив, що навіть після підписання операційного угоди Україні необхідно виконати решту зобов'язань, передбачених в угоді про розподіл продукції (УРП). Це стосується прийняття законопроектів, підзаконних та нормативних актів, що є вимогою Chevron для реалізації проекту з видобутку сланцевого газу.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2013 року Україна підписала угоду про розподіл продукції з американською нафтогазовою компанією Chevron, яка має намір вкласти близько 10 млрд дол. у видобуток вуглеводнів у західних регіонах країни. Вона займається розробкою Олеської площі, де планує вести видобуток сланцевого газу.

Угоду було підписано з компанією «Надра Олеська», 90% якої належить держпідприємству «Надра України».

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" створена відповідно до указу президента України від 14 червня 2000 року "Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології" з метою поліпшення забезпечення потреб України в корисних копалинах, збереження і нарощування потенціалу геологічних підприємств.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.