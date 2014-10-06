«Енергоатом» має намір залучити кредит на 322,6 млн чеських крон

Оператор усіх діючих атомних станцій України держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» оголосило тендер на залучення кредиту на 322,6 млн чеських крон (близько 192 млн грн за курсом НБУ на 6 жовтня) терміном на 5 років.

Як повідомляє компанія на порталі «Державні закупівлі», вказані кошти планується залучити для фінансування закупівлі обладнання системи управління захистом (СУЗ) з метою підвищення безпеки енергоблоку №2 Запорізької АЕС.

Кінцевий термін подачі заявок та розкриття пропозицій - 3 листопада 2014 року.

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Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку всіх АЕС країни.