Росія готова поставити Україні 10 млрд кубометрів газу

Про це заявив міністр енергетики Олександр Новак на зустрічі з прем'єр-міністром Дмитром Медведєвим, передає ТАСС.

"Газпром" може поставити «Нафтогазу» мінімальні обсяги: 5 млрд кубометрів по системі takе-or-pay в режимі передоплати, а «Нафтогаз» зобов'язаний буде сплатити в режимі передоплати газ в обсязі 5 млрд кубометрів. При цьому додатковим аукціоном може бути ще 5 млрд кубометрів, але вже не по системі take-or-pay, а за системою додаткових заявок, якщо такі знадобляться в результаті проходження зимового температурного режиму», - пояснив Новак.

Раніше Новак заявляв, що про нове постачання газу в Україну не може бути й мови, якщо не буде погашена хоча б частина колишнього боргу.