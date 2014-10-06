Україна, Євросоюз і Росія можуть обговорити газове питання через тиждень

Тристоронні переговори з розв’язання газового питання у форматі Україна-Росія-ЄС можуть відбутися за тиждень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам напередодні засідання уряду міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан.

«За тиждень», - сказав Продан.

Він відзначив, що на даний момент сторони узгоджують переговорні позиції, проте деталей пропозицій Продан не розкрив. Він також не сказав, де може відбутися зустріч. "Зараз пропозиції обговорюються і обробляються", - відзначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляв, що тимчасове рішення, яке може бути досягнуте в рамках переговорів щодо поставок газу у форматі Україна-ЄС-Росія, має базуватися на спільній позиції, яку виробляють Україна і ЄС.

Читайте такожЯкщо переговори з РФ, проваляться Стокгольмський суд сам встановить тимчасову ціну на газ - прем'єрКрім того, глава уряду відзначав, що існує два варіанти тимчасового врегулювання газової проблеми, що виникла з вини Російської Федерації, - Стокгольмський арбітражний суд і підписання тимчасової угоди на поставки газу до остаточного вирішення питання арбітражним судом.

Попередні консультації між Україною і Євросоюзом відбулися в Брюсселі 2 жовтня.

Переговори про врегулювання цінового питання між НАК «Нафтогаз України» і «Газпромом» тривають з травня. 26 вересня на переговорах у Берліні Єврокомісія запропонувала Україні купити у російського «Газпрому» на умовах передоплати 5 млрд кубометрів природного газу за ціною 385 дол. за тис. куб. м для проходження осінньо-зимового періоду.

«Газпром» з 16 червня 2014 року перевів Україну на передоплату поставок російського газу, знизивши подачу палива для українських споживачів до нуля і залишивши лише обсяги прокачування для європейських споживачів. Цього ж дня «Нафтогаз України» подав позов до «Газпрому» в Арбітражний інститут при торговій палаті Стокгольма з метою, в першу чергу, встановлення справедливої та ринкової ціни на газ, який «Газпром» може поставляти до України. Крім перегляду ціни в позовній заяві «Нафтогазу» міститься вимога до «Газпрому» повернути 6 млрд дол., які українська компанія переплатила з 2010 року.