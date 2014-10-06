Росія стала "сировинним придатком" Китаю на $70 млрд

Російський експерт, партнер консалтингової компанії RusEnergy Михайло Крутіхін змалював сумну картину майбутнього «Газпрому», зазначивши, що Москва будує дорогий газопровід до Китаю, не підписавши ніяких зобов'язуючих юридичних угод з Пекіном, сподіваючись, що китайці їм колись заплатять.

Про це він сказав у програмі «Таманцев. Итоги» на РБК-ТБ.

«Те, що вони там підписали в Шанхаї - це контрактом назвали дуже умовно, для камуфляжу. Насправді, це черговий меморандум про взаєморозуміння і домовленості про ціну доведеться добиватися ще протягом майбутніх переговорів», - сказав експерт.

За його словами, один із членів правління, колишній керівник «Газпром Експорту» Олександр Медведєв визнав в Южно-Сахалінську, що ціна досі залишається неврегульованою з китайцями. «Домовленості про ціну немає - значить немає контракту», - резюмував Крутіхін.

Коментуючи питання про гроші, які китайці обіцяли «Роснефти» на будівництво газопроводу «Сила Сибіру», експерт сказав, що немає ніякого рішення щодо передачі цих грошей. «Це теж було оголошено нашою стороною, і ніхто цього поки не підтвердив. Китайцям в принципі не потрібен наш газ. Ми десять років їх умовляли, але він їм не потрібен», - зазначив експерт.

За його словами, Китай цілком задовольняє свої потреби до 2035 року за рахунок імпорту газу з Середньої Азії власними газопроводами і частково зі своїх власних промислів, власним видобутком і плюс до цього скрапленим природним газом.

«Якщо Китай візьме певну кількість газу для своїх північно-східних регіонів із Росії, то це буде не більше 30 млрд кубометрів на рік і то, за тією ціною, яку призначить Китай, оскільки він буде для цієї гігантської інфраструктури (труби) єдиним покупцем», - сказав Крутіхін.

Експерт побоюється, що з газом вийде так само, як із нафтою.

«Китайці по нафті як нам допомогли: вони майже 70 млрд дол. позичили «Роснефти» на те, щоб вона купувала якісь активи. Але ці гроші - це плата за майбутню нафту. Тобто, «Роснефть» їм фактично продала ту нафту, яку вона не тільки не видобула ще на багато років вперед, але ще навіть не розвідала в деяких родовищах. Китайці власники нафти у «Роснефти». Не вийшло б так із газом. Ми чекаємо від них передоплати за газ, який ми ще не видобули, родовищ ще не розробили і трубу ще не побудували», - сказав експерт.

Коментуючи газову суперечку України і Росії, Крутіхін зазначив, що в України найвигідніша позиція на переговорах.

«Кожну зиму «Газпром» використовував газ, накопичений в українських підземних сховищах для того, аби його докупити і поставити в сезон пікового попиту європейським споживачам. Технічно без українського газу «Газпром» не зможе виконати ці зобов'язання, його чекають санкції, втрата репутації.

В України найвигідніша позиція на цих переговорах, тому що зиму вони протягнуть, «Газпром» в дуже неприємній ситуації, він не виконує своїх контрактів, європейці замерзають, оскільки «Газпром» не дасть їм стільки газу, скільки треба взимку. Росія недоотримує прибуток від продажів в Україну і т. д.», - резюмував експерт.