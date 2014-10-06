Єврокомісія готова гарантувати Росії погашення боргу України за газ
26 вересня під час тристоронніх переговорів обговорено графік реструктуризації заборгованості до кінця року
Єврокомісія готова гарантувати погашення заборгованості України за російський газ у розмірі 3,1 млрд дол. Про це заявив міністр енергетики Росії Олександр Новак на зустрічі з прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим, передає власний кореспондент УНІАН у РФ.
Зокрема, Новак повідомив, що 26 вересня під час тристоронніх переговорів обговорено графік реструктуризації заборгованості до кінця року.
«На сьогодні Єврокомісія готова гарантувати погашення заборгованості в розмірі 3,1 млрд доларів, і відповідний графік ми обговорили», - сказав він.
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Як повідомляв УНІАН, 26 вересня на тристоронніх переговорах у Берліні у форматі Україна-Росія-ЄС обговорювався компроміс для вирішення спірних газових питань між Києвом і Москвою.
Тоді Єврокомісія запропонувала Україні купити у російського «Газпрому» на умовах передоплати 5 млрд кубометрів природного газу за ціною 385 дол. за тис. куб. м для проходження осінньо-зимового періоду.
Віце-президент Європейської комісії Гюнтер Еттінгер за підсумками тристоронніх переговорів повідомив, що НАК «Нафтогаз України» і «Газпром» хочуть укласти тимчасовий газовий контракт, який діятиме до кінця березня 2015 року, поки Стокгольмський арбітраж не прийме рішення щодо газової суперечки. Крім того, віце-президент ЄК зазначив, що була досягнута домовленість про сплату Україною газового боргу в розмірі 2 млрд дол. до кінця жовтня 2014 року, а до кінця року - ще 1,1 млрд дол.