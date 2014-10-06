Єврокомісія готова гарантувати Росії погашення боргу України за газ

Єврокомісія готова гарантувати погашення заборгованості України за російський газ у розмірі 3,1 млрд дол. Про це заявив міністр енергетики Росії Олександр Новак на зустрічі з прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим, передає власний кореспондент УНІАН у РФ.

Зокрема, Новак повідомив, що 26 вересня під час тристоронніх переговорів обговорено графік реструктуризації заборгованості до кінця року.

«На сьогодні Єврокомісія готова гарантувати погашення заборгованості в розмірі 3,1 млрд доларів, і відповідний графік ми обговорили», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 26 вересня на тристоронніх переговорах у Берліні у форматі Україна-Росія-ЄС обговорювався компроміс для вирішення спірних газових питань між Києвом і Москвою.

Тоді Єврокомісія запропонувала Україні купити у російського «Газпрому» на умовах передоплати 5 млрд кубометрів природного газу за ціною 385 дол. за тис. куб. м для проходження осінньо-зимового періоду.

Віце-президент Європейської комісії Гюнтер Еттінгер за підсумками тристоронніх переговорів повідомив, що НАК «Нафтогаз України» і «Газпром» хочуть укласти тимчасовий газовий контракт, який діятиме до кінця березня 2015 року, поки Стокгольмський арбітраж не прийме рішення щодо газової суперечки. Крім того, віце-президент ЄК зазначив, що була досягнута домовленість про сплату Україною газового боргу в розмірі 2 млрд дол. до кінця жовтня 2014 року, а до кінця року - ще 1,1 млрд дол.