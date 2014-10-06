Румунія зупинила НПЗ російського «Лукойлу» на своїй території

Зупинка виробництва викликана вимогою влади Румунії, пов'язаною з проведенням слідчих заходів, передає Прайм.

Влада Румунії наказала зупинити роботу нафтопереробного заводу в рамках проведення слідчих заходів. Це випливає з офіційної заяви надзвичайного і повноважного посла Росії в Румунії Олега Мальгинова. Зупинка виробництва на НПЗ «Петротел-Лукойл» ставить під загрозу функціонування весь виробничий ланцюжок «Лукойлу» в Румунії, випливає з заяви.

2 жовтня румунська поліція провела обшук на заводі. Прокурори антикорупційного управління в супроводі озброєного спецназу вилучили бухгалтерські документи, виставивши пости на території. Як повідомили журналістам у Національної антикорупційної поліції, "дії проведено у рамках розслідування щодо ухилення від податків і відмивання грошей, збиток від яких оцінюється в 200 млн євро".

У «Лукойлі» підтвердили факт перевірки НПЗ в Плоєшті. Прес-секретар компанії Віталій Матушкин заявив, що незважаючи на перевірки завод працює в штатному режимі.

Компанії Lukoil Europe Holdings, що входить до російської групи «Лукойл», належить 97,1% статутного капіталу заводу в Плоєшті. У Румунії група володіє мережею з 300 заправних станцій.

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