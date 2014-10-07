Ціни на нафту продовжують знижуватися

Ціни на нафту знижуються, оскільки достатня кількість нафти на ринку сильніше впливає на ціни, ніж ослаблення долара, повідомляє Рейтер.

Ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,13 до $92,66 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,11 до $90,23 за барель.

Ціни на обидва еталони зросли в понеділок, оскільки долар завершив торги максимальним з січня спадом до кошика шести основних валют. На думку старшого аналітика CMC Markets у Сіднеї Ріка Спунера, зростання цін було короткочасною реакцією на ослаблення долара.

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"На ринку нафти зберігається тенденція до зниження. Одна з головних новин - зниження цін у Саудівській Аравії, яке виключає можливість скорочення видобутку найближчим часом", - сказав Спунер.

Саудівська Аравія дала велику знижку азіатським клієнтам на листопадові партії, продемонструвавши прагнення підвищити частку ринку.

На думку Спунера, ринок не закладає в котирування геополітичні ризики, але на нього можуть вплинути події на Близькому Сході. Бої між курдами та Ісламською державою тривають на кордоні Сирії і Туреччини, і генеральний секретар НАТО пообіцяв Туреччині підтримку, якщо вона постраждає від дій ісламістів.

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