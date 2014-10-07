Україна готова до продовження газових переговорів - Яценюк

Україна готова до продовження переговорів з газового питання за участю російської сторони і представників Європейської комісії. Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації і комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час зустрічі з помічником держсекретаря США Вікторією Нуланд.

«Арсеній Яценюк підтвердив готовність до продовження переговорів з поставок природного газу з РФ разом з Європейською комісією і російською стороною. При цьому прем'єр відзначив, що українська сторона готова до взаємоприйнятного рішення на основі ринкового формування ціни на газ і його транзит», - повідомили у Департаменті СКМУ.

Крім того, під час переговорів сторони обговорили питання проведення позачергових виборів до Верховної Ради, необхідність термінового ухвалення пакету антикорупційних законів ще чинним складом парламенту, а також співпрацю з міжнародними організаціями у частині надання гуманітарній допомоги переселенцям. При цьому Яценюк підкреслив необхідність неухильного виконання Російською Федерацією домовленостей про припинення вогню і окремо відзначив ключову важливість відновлення контролю над українсько-російським державним кордоном.

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Як повідомляв УНІАН, раніше міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан повідомив, що тристоронні газові переговори можуть відбутися через тиждень – як тільки сторони вироблять свої переговорні позиції.