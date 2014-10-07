ЄС попередив, що Сербія не повинна будувати "Південний потік"

Сербія не повинна братися за будівництво "Південного потоку", поки угода не відповідатиме нормам ЄС.

Про це йдеться у річному звіті щодо політики розширення ЄС, на текст якого посилається EUobserver, пише "Європейська правда".

"Сербія не повинна починати роботи з будівництва "Південного потоку" до тих пір, поки ця угода не буде приведена у відповідність з acquis communautaire (правова система ЄС. - Ред.)", - зазначено у документі.

Таку ж точку зору виражено у стратегії, яка окреслюватиме порядок денний переговорів щодо вступу Сербії до ЄС на наступні 12 місяців.

Як повідомляє джерело в ЄС, у документі зазначається, що "економічна конкурентоспроможність" є однією з трьох умов для прогресу в переговорах.

"Ми робитимемо наголос на дерегуляції, прозорості цін і доступу третіх осіб до магістральних енергетичних мереж", - додає він.

Читайте такожЄвросоюз може зробити "Південний потік" в обхід України незаконним"Ми говоримо всім країнам-кандидатам: слухайте, якщо ви будете працювати над "Південним потоком", ви порушуєте законодавство ЄС, що не є корисним, особливо коли ви говорите про енергетичний розділ у переговорах про приєднання", - відзначає інший чиновник ЄС.

Обидва документи - звіт та стратегію - буде опубліковано 8 жовтня.

Нагадаємо, 9 липня був підписаний контракт з будівництва магістральної ділянки газопроводу "Південний потік" на території Сербії на суму близько 2,1 млрд євро.