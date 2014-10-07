Депутати вирішили простимулювати інвестиції у видобуток сланцевого газу

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо вдосконалення оподаткування інвестиційної діяльності)» (№ 4766).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 234 із 246 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що ним вносяться зміни до Податкового кодексу «для забезпечення достатньої свободи сторін для визначення умов угод про розподіл продукції, усунення суперечностей між нормами кодексу». Зміни, зокрема охоплюють внесення редакційних уточнень до визначення поняття «інвестор (оператор)».

Законом передбачено запровадження можливості покладення прав та обов’язків щодо реєстрації як платників податку на додану вартість за угодою, нарахування і сплати податку на додану вартість та подання податкової звітності з податку на додану вартість за багатосторонньою угодою на кожного інвестора та/або на оператора у порядку, визначеному угодою.

Крім того, передбачено запровадження можливості відображення частки залишку від’ємного значення різниці між сумою податкових зобов’язань і сумою податкового кредиту, відображеного оператором, іншими інвесторами за багатосторонньою угодою про розподіл продукції, та запровадження відповідних механізмів.

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Парламент спочатку декілька разів не зміг підтримати ухвалення даного законопроекту в першому читанні. міністр фінансів України Олександр Шлапак заявив, що в разі неухвалення цього рішення будуть зірвані угоди, «підписані з поважними компаніями».

«У випадку, якщо ми зараз не голосуємо і не підтверджуємо змінами до законодавства свої зобов'язання, які Україною вже прийняті, то ми відмовляємось від цих угод. Тому я думаю, що після цього заледве чи хтось прийде в Україну, щоб допомагати нам з видобутком сланцевого газу, і Україна вчергове підкреслить, наскільки вона необов'язковий партнер», - наголосив Шлапак.

Він висловив сподівання, що через рік після ухвалення закону «ми будемо говорити про те, що Україна стала більш незалежною із газозабезпеченням».

Після цієї заяви Шлапака народні депутати проголосували одночасно в першому читанні і в цілому як закон.