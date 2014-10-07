Екс-міністр фінансів РФ заявляє, що нафта могла подешевшати через змову США і країн Близького Сходу

Не виключено, що нинішнє падіння цін на нафту є результатом змови декількох основних гравців ринку, включаючи США і країни Близького Сходу, заявив в ефірі Першого каналу колишній міністр фінансів РФ Олексій Кудрін, пише Прайм.

За його словами, однозначно стверджувати, що нафтовим ринком хтось маніпулює, не можна. "Поза тим є версія, що в умовах, коли Росія в першу чергу залежить від високої ціни на нафту і звикла жити при високих цінах на нафту, є якась домовленість провідних країн, як імпортерів, так і експортерів, США, припустимо, і Близький Схід, про те, що буде збільшено видобуток і буде утримуватися ціна в меншому розмірі", - сказав Кудрін.

За його словами, існують дані про те, що аналогічна політика вже проводилася в минулому. "На короткий термін таке вже робилося. Перед виборами президента США приблизно на 1 рік такі домовленості, за нашими даними, були, і ціна падала до 92 доларів. Але утримати її можна в такому вигляді, напевно, приблизно рік. Далі вона все-таки може зрости", - сказав Кудрін.

Читайте такожЦіни на нафту впали нижче необхідного для підтримки держвитрат Росії рівняЗ середини липня ціни на нафту на світових ринках впали майже на 20%. На даний момент барель Brent коштує трохи більше 92 доларів, що є мінімальним рівнем котирувань з червня 2012 року.

Американський сорт WTI коштує близько 89 доларів за барель, торгуючись на мінімумах за півтора року.

Зниження нафти збіглося з різким зростанням курсу долара до всіх світових валют, яке сталося на тлі поступової відмови ФРС США від політики "друкарського верстата".

Існують фундаментальні фактори, які тягнуть нафту вниз. Це надлишок пропозиції на ринку, що приходить головним чином з Лівії, та бездіяльність країн ОПЕК, в першу чергу Саудівської Аравії.