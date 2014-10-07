Компанія Chevron відкриває в Україні рахунки для роботи з видобутку сланцевого газу

Національний банк України дозволив представництву компанії Chevron в Україні відкрити поточні рахунки для роботи за угодою про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться на Олеській площі (Львівська та Івано-Франківська області).

Про це йдеться в постанові НБУ від 2 жовтня №623, опублікованій на сайті регулятора.

Згідно з постановою НБУ, рахунки представництву компанії Chevron в Україні відкриваються в національній та іноземній валюті для цілей угоди про розподіл продукції.

Читайте такожДепутати вирішили простимулювати інвестиції у видобуток сланцевого газуЯк повідомляв УНІАН, у листопаді 2013 року Україна підписала угоду про розподіл продукції з американською нафтогазовою компанією Chevron, яка має намір вкласти близько 10 млрд дол. у видобуток вуглеводнів у західних регіонах країни. Вона займається розробкою Олеської площі, де планує вести видобуток сланцевого газу.

Угоду було підписано з компанією «Надра Олеська», 90% якої належить держпідприємству «Надра України».

3 жовтня голова правління компанії «Надра України» Ярослав Климович повідомив, що наступного тижня Україна має намір затвердити кінцевий варіант операційної угоди з видобутку сланцевого газу з компанією Chevron.

Довідка УНІАН. Національну акціонерну компанію «Надра України» створено відповідно до указу президента України від 14 червня 2000 року "Про заходи з підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології" з метою покращення забезпечення потреб України в корисних копалинах, збереження й нарощування потенціалу геологічних підприємств.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.