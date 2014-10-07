Росія через дешеву нафту не зможе поповнити резервний фонд бюджету на 200 млрд рублів

Росія не зможе поповнити резервний фонд у 2014 році в умовах зниження цін на нафту, сказав журналістам міністр фінансів Антон Сілуанов, повідомляє Reuters.

"Якщо цінова кон'юнктура буде така ж, як зараз, то, напевно, не буде можливості здійснити поповнення резервного фонду. Спочатку, місяць тому, у нас була оцінка близько 200 мільярдів рублів, але в умовах зниження ціни на нафту, погіршення зовнішніх умов, можливо, що цього не станеться", - сказав він.

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Станом на 1 жовтня 2014 року в резервному фонді було 3,5 трильйона рублів.