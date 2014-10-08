Глава "Газпрому": Україна вже не встигне закачати газ

Про це повідомляє ВВС Україна.

"За час, що залишився до початку відбору газу з підземних сховищ, Україна вже не встигне у необхідному обсязі закачати газ. Їй потрібно 18 млрд кубометрів, а краще 20 млрд. Звичайно, всі розуміють, що цього не станеться", - йдеться у повідомленні.

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Він нагадав, що "ті ризики, які можливі у випадку різкого похолодання - вони залишаються". За його прогнозами, "зима буде холодною".