Глава "Газпрому": Україна вже не встигне закачати газ
04:03, 08 жовтня 2014Енергетика
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Голова правління російського "Газпрому" Олексій Міллер вважає, що Україна вже не встигне закачати в сховища необхідний обсяг газу до початку зимового періоду.
Міллер заявив, що Україна вже не встигне закачати газ
Про це повідомляє ВВС Україна.
"За час, що залишився до початку відбору газу з підземних сховищ, Україна вже не встигне у необхідному обсязі закачати газ. Їй потрібно 18 млрд кубометрів, а краще 20 млрд. Звичайно, всі розуміють, що цього не станеться", - йдеться у повідомленні.
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Він нагадав, що "ті ризики, які можливі у випадку різкого похолодання - вони залишаються". За його прогнозами, "зима буде холодною".
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