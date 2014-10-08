Світові ціни на нафту продовжують падати

Ціни на нафту Brent опустилися нижче $91 за барель через прогнози слабкого зростання світової економіки і підвищення запасів нафти в США, повідомляє Рейтер.

Ф'ючерси на Brent подешевшали на $1,07 до $91,04 за барель, раніше впавши до $90,76, а ф'ючерси на WTI - на $0,99 до $87,86 за барель. Ціни на Brent стабільно знижуються з середини червня, коли вони досягли дев'ятимісячного максимуму $115,71 за барель.

Міжнародний валютний фонд у вівторок втретє цього року знизив прогноз зростання світової економіки з урахуванням слабких показників найбільших країн єврозони, Японії і таких великих країн, як Бразилія.

"Трейдери стурбовані зростанням світової економіки і надлишком пропозиції нафти. Ринок відзначає підвищену пропозицію за слабкого попиту", - сказав аналітик OptionsXpress в Сіднеї Бен Ле Брюн.

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Запаси нафти в США зросли на 5,1 мільйона барелів минулого тижня, за даними Американського інституту нафти, за прогнозу підвищення на 1,5 мільйона. Офіційні дані про запаси Управління енергетичної інформації будуть опубліковані в середу ввечері.

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