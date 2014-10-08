Стала відома ціна норвезького газу для України

За даними джерел ZN.UA у Міненерговугільпромі, поставки газу в рамках контракту між норвезькою і НАК "Нафтогаз України", які розпочалися з 1 жовтня, складають близько 11 млн кубометрів газу на добу. Для порівняння, згідно з даними на 4 та 5 жовтня, загальний добовий обсяг реверсних поставок через ГТС Словаччини і Польщі в ГТС "Укртрансгазу" становив 24,8 млн кубометрів.

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Джерела ZN.UA повідомляють, що вартість норвезького газу для НАКу в даний час на кордоні України становить близько 340 дол. за тис кубометрів.

У "Нафтогазі" не поспішають оголошувати деталі контракту та умови формування ціни. Однак названа джерелом ZN.UA ціна в межах 340 дол. цілком корелює з цінами на європейських торгових майданчиках, де, наприклад, 5 жовтня ціни (залежно від джерела, обсягу пропозиції і газового хаба) становили від 291 до 361 дол. за тис. кубометрів.