Яценюк заявляє, що Україна контролює ситуацію з поставками газу

Україна має в газових сховищах близько 16,7 млрд кубометрів природного газу і контролює ситуацію в енергетиці, хоча вона залишається вкрай складною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив у ході засідання уряду прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Ситуація складна, але ми її контролюємо. В українських газових сховищах знаходиться 16,7 млрд кубометрів газу. – сказав Яценюк. - Хочу зазначити, що Україна підписала контракт з одним з найбільших постачальників нафти й газу – норвезькою компанією «Statoil». З 1 числа (жовтня - УНІАН) у нас почалося постачання газу по контракту між НАК «Нафтогаз України» та одним з найбільших світових енергетичних операторів - норвезькою компанією «Statoil».

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Яценюк нагадав, що аби пройти зиму, Україні потрібно ще близько 5 млрд кубометрів газу. «У нас є два варіанти вирішення проблеми. Перший – ми разом з ЄС проводимо спільну енергетичну політику, аби підписати тимчасову угоду на постачання природного газу, доки Стокгольмський арбітраж остаточно не вирішить спір між «Нафтогазом» і «Газпромом». Другий варіант: якщо угода не буде досягнута в рамках тристороннього формату, Україна звернулася до суду, аби отримати тимчасове рішення суду - аби суд встановив ціну та умови постачання (газу - УНІАН ) до того моменту, доки не буде остаточного вердикту Стокгольмського суду», - сказав Яценюк.

Він відзначив, що «Нафтогаз» знаходиться у постійному зв’язку з партнерами. «Ми висловили свою позицію і будемо очікувати на подальші перемовини та вирішення питання», - зазначив глава уряду.