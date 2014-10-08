Венесуела і Росія будуть разом думати, як врятуватися від падіння цін на нафту

Венесуела підготувала пропозиції в ОПЕК для недопущення подальшого зниження світових цін на нафту.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це глава МЗС Венесуели Рафаель Рамірес повідомив на спільній прес-конференцій в Москві з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

«Ми налагоджуватимемо співпрацю між нашою країною і країнами ОПЕК для того, щоб не давати цінам на нафту активно знижуватися», - сказав Рамірес.

За його словами, ця пропозиція сформульована, оскільки у країн-виробників нафти є свої інтереси, які сторони мають відстоювати.

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Як повідомляв УНІАН, світові ціни на нафту продовжують падати.

8 жовтня ціни на нафту Brent опустилися нижче за 91 дол. за барель через прогнози слабкого зростання світової економіки і підвищення запасів нафти в США.

Ф'ючерси на Brent подешевшали на 1,07 дол. до 91,04 дол. за барель, раніше впавши до 90,76 дол., а ф'ючерси на WTI - на 0,99 дол. до 87,86 дол. за барель. Ціни на Brent стабільно знижуються з середини червня, коли вони досягли дев'ятимісячного максимуму 115,71 дол. за барель. Міжнародний валютний фонд 7 жовтня втретє цього року знизив прогноз зростання світової економіки з урахуванням слабких показників найбільших країн єврозони, Японії й таких великих країн, що розвиваються, як Бразилія.