Росія досі не назвала прийнятну для неї дату газових переговорів

Україна передала Європейській комісії всі пропозиції з урегулювання питання відновлення поставок російського газу, включаючи графік погашення заборгованості за вже спожитий газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан.

«Ми направили свої пропозиції в Єврокомісію. Ми не зобов'язані направляти свої пропозиції. Але ми направляємо їх в Єврокомісію, а вона вже певним чином, швидше за все, узгоджуватиме ці пропозиції, – сказав Продан, додавши, що Україна передала не лише графік, а й решту всіх пропозицій з врегулювання ситуації з "Газпромом" ще 6 жовтня. Інших деталей щодо пропозицій України Продан не уточнив, пославшись на хід переговорів.

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Водночас він наголосив, що українська і російська сторони поки що не мають узгоджених позицій з газового питання. «У нас немає узгоджених позицій з російською стороною. Важливо, щоб у нас була узгоджена позиція з російською стороною, поки що такої позиції немає. Є позиція російської сторони, є позиція української сторони, а Єврокомісія намагається привести ці позиції до спільного знаменника», - зазначив Продан.

Крім того, він наголосив, що затвердженої дати газових переговорів у форматі Україна-Росія-ЄС поки що не визначено. "Затвердженої дати немає", - сказав міністр.