Березовець: Газовий контракт уряду Яценюка позбавить Україну залежності від «Газпрому»

15:38, 08 жовтня 2014
Енергетика
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Поставки газу в рамках контракту між норвезькою стороною і НАК «Нафтогаз України», укладені урядом Арсенія Яценюка, допоможуть позбавитись  залежності від російського «Газпрому» та є  абсолютно  вигідними для української  сторони.

Фото УНИАН

Таку думку висловив політичний експерт Тарас Березовець , коментуючи контракт між  українською  стороною  та норвезькою компанією «Statoil».

«Україна сьогодні потребує  5 мільярдів кубометру газу, щоб завершити зиму в позитиві. В українських  газосховищах сьогодні є  16,7 мільярдів кубометру газу, і додаткове залучення норвезького газу для НАКу за ціною 340 дол. за тис кубометрів допомагає нам безпроблемно пережити зиму без  російського палива», - заявив експерт.

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Тарас Березовець наголосив, що ціна у 340  доларів є  абсолютно прийнятною, оскільки навіть нижча ніж середньоєвропейська.

«Я б наголосив, що у цьому випадку, є ще один великий плюс - не буде ніякої  корупційної складової, як це було з оборудками укладеними за участю «РосУкрЕнерго».  Коли Дмитро Фірташ  відверто наживався на постачаннях  газу в Україну, бо ціна була абсолютна неринковою», - наголосив політолог.

«Ще один момент - всі ці контракти не матимуть політичної складової, як у нас було постійно з російським «Газпромом»,  коли нам постійно погрожували, що ми відключимо вам газ, якщо нам щось не сподобається», - наголосив Березовець.

Як відомо, раніше прем’єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що з  1 жовтня в Україну  почалося постачання реверсного газу за контрактом між НАК «Нафтогаз України» та одним з найбільших світових енергетичних операторів, норвезькою компанією «Statoil».

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