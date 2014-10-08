Березовець: Газовий контракт уряду Яценюка позбавить Україну залежності від «Газпрому»

Таку думку висловив політичний експерт Тарас Березовець , коментуючи контракт між українською стороною та норвезькою компанією «Statoil».

«Україна сьогодні потребує 5 мільярдів кубометру газу, щоб завершити зиму в позитиві. В українських газосховищах сьогодні є 16,7 мільярдів кубометру газу, і додаткове залучення норвезького газу для НАКу за ціною 340 дол. за тис кубометрів допомагає нам безпроблемно пережити зиму без російського палива», - заявив експерт.

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Тарас Березовець наголосив, що ціна у 340 доларів є абсолютно прийнятною, оскільки навіть нижча ніж середньоєвропейська.

«Я б наголосив, що у цьому випадку, є ще один великий плюс - не буде ніякої корупційної складової, як це було з оборудками укладеними за участю «РосУкрЕнерго». Коли Дмитро Фірташ відверто наживався на постачаннях газу в Україну, бо ціна була абсолютна неринковою», - наголосив політолог.

«Ще один момент - всі ці контракти не матимуть політичної складової, як у нас було постійно з російським «Газпромом», коли нам постійно погрожували, що ми відключимо вам газ, якщо нам щось не сподобається», - наголосив Березовець.

Як відомо, раніше прем’єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що з 1 жовтня в Україну почалося постачання реверсного газу за контрактом між НАК «Нафтогаз України» та одним з найбільших світових енергетичних операторів, норвезькою компанією «Statoil».