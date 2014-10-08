Підприємства зменшили борг перед «Нафтогазом» на 150 млн гривень

Обсяг ростроченої заборгованості, сформованої підприємствами-боржниками за спожитий в 2011-2014 роках природний газ перед Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України», становить 19,3 млрд грн, повідомили УНІАН у прес-службі «Нафтогазу».

Як зазначили в компанії, йдеться про сумарну прострочену заборгованість промислових підприємств, а також підприємств теплокомуненерго і ТЕЦ. При цьому в «Нафтогазі» повідомили, що за останній тиждень заборгованість зменшилася на 157 млн грн (0,8%).

«Борг підприємств ТКЕ і ТЕЦ за природний газ, використаний для виробництва теплової енергії, становить 88% від загальної суми заборгованості, борг ТЕЦ становить 9%, а борг промислових підприємств – 3%», - повідомили у «Нафтогазі».

У прес-службі уточнили, що заборгованість ТКЕ і ТЕЦ тільки в 2014 році становить більш як 5 млрд грн. Причому найбільші обсяги сформували підприємства Києва (1,3 млрд грн), Донецької області (3,3 млрд грн), Дніпропетровської області (2,7 млрд грн), Харківської області (1,6 млрд грн), Луганської області (0,9 млрд грн), Одеської області (0,8 млрд грн).

При цьому середній рівень розрахунків за газ із початку року становить 48%.

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Як повідомляв УНІАН, заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ, а також ряду промислових споживачів станом на 30 вересня становила 19,5 млрд грн.

НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.