Місія ОБСЄ зафіксувала перевезення вугілля з Луганської області до Росії

Спостережна місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), яка базується на російських прикордонних пунктах пропуску “Гуково” та “Донецьк” в Ростовській області, зафіксувала факт перевезення вантажівками вугілля з Луганської області на територію Російської Федерації.

Про це йдеться в щотижневому звіті спостережної місії ОБСЄ в середу.

“Вантажні конвої перевозять вугілля з Луганської області в Російську Федерацію з того часу, як залізнична прикордонна колія є в неробочому стані”, - сказано в повідомленні.

Також стверджується, що місія зафіксувала збільшення кількості осіб, вдягнених у військовий одяг, які перетинали кордон в обох напрямках як в Україну з Росії, так і навпаки.

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Зокрема, кількість людей у військовій формі, які перетинали кордон збільшилася з 372 осіб до 555 на день.

Серед них велика кількість осіб, які називають себе російськими козаками.