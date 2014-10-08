Російські депутати погодилися відшкодовувати втрати від санкцій з бюджету

Держдума РФ ухвалила в першому читанні закон, що обіцяє росіянам компенсацію втрат за позовами в іноземних судах. Преса охрестила його "законом Ротенберга" на честь спаринг-партнера Володимира Путіна по дзюдо, чиї вілли в Італії були заарештовані перед появою документа в Думі, повідомляє Reuters.

Силами правлячої "Єдиної Росії" депутати увечері в середу прийняли законопроект 233 голосами при необхідних 226.

Улітку ініціатива отримала негативний відгук уряду, але в середу депутати "Єдиної Росії" з трибуни запевнили колег, що їм вдалося узгодити законопроект з чиновниками. Поза тим, міністр економіки Олексій Улюкаєв, виступаючи в нижній палаті за кілька годин до голосування, поділився своїми побоюваннями.

"Ми ще в квітні давали негативний висновок на цей законопроект. На новій стадії розгляду до нас він не надходив. Зі змістовної точки зору він фактично поширює мільярдну бюджетну страховку на іноземні активи", - сказав Улюкаєв.

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"Тобто фактично ми заохочуємо вивезення капіталу з країни в різних формах, що не є завданням економічної політики. Тому, з моєї точки зору, це було б контрпродуктивно. Що стосується подальшого - будемо думати".

"Закон Ротенберга" пропонує вважати рішення іноземних судів у відношенні росіян обмеженням їх права на звернення в інстанції своєї країни і називає "завідомо неправосудними" і такими, що порушують державний суверенітет Росії.

Якщо рішення іноземних судів виконуються за рахунок майна росіян, то, як передбачає законопроект, вони можуть піти вже до російського суду і отримати повну грошову компенсацію збитку з федерального бюджету.

США і Євросоюз запровадили проти низки російських чиновників, бізнесменів і компаній санкції за роль Москви у кризі в Україні: анексію Криму і підтримку сепаратистів на сході сусідньої країни людьми і технікою, а також відправку військ на її територію. Кремль відкидає звинувачення у підтримці сепаратистів.

Крім Ротенберга з давніх знайомих і соратників Путіна в санкційні списки потрапили Геннадій Тимченко, Юрій Ковальчук та Володимир Якунін.

У тексті законопроекту йдеться, що, виплачуючи компенсації своїм громадянам за рішення зарубіжних судів, Росія може вимагати повернення грошей із тих країн, де вони розташовані.

У відгуку уряду, що надійшов до Держдуми влітку, йшлося, що законопроект порушує Конституцію РФ, загальновизнані норми і принципи міжнародного права та міжнародні зобов'язання Росії.

"У разі порушення прав іншим суб'єктом (іноземною державою) Російська Федерація не може і не повинна зазнавати несприятливих наслідків, зокрема, у вигляді виплат компенсації з коштів бюджетної системи з подальшим стягненням в регресному порядку", - ішлося у відгуку.