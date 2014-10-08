Донбас втрачає 300 тисяч тонн вугілля на місяць

Обсяг непоправних втрат виробництва вугілля, яких зазнала Україна в результаті військових дій на Донбасі і знищення шахт, у виробничих показниках становить близько 300 тисяч тонн палива на місяць.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан.

«Є шахти, які зруйновані, затоплені. Є шахти, які ще можна відновити. Приблизні втрати шахт, які не можна буде відновити, – в обсягах виробництва - близько 300 тис. тонн на місяць», - сказав Продан.

Читайте такожМісія ОБСЄ зафіксувала перевезення вугілля з Луганської області до РосіїРаніше в Мінекономрозвитку України повідомили, що промисловий потенціал Донбасу в результаті військових дій втрачено приблизно на 80%.