Нафта трохи подорожчала через ослаблення долара

Ціни на нафту Brent зросли із зафіксованого в середу 27-місячного мінімуму за рахунок ослаблення долара, повідомляє Reuters.

На 9.00 мск ф'ючерси на Brent подорожчали на $0,21 до $91,59 за барель, напередодні упавши до $90,57, а ф'ючерси на WTI - на $0,37 до $87,68 за барель.

ФРС може відкласти підвищення процентних ставок, побоюючись реакції економіки на зміцнення долара, показав протокол вересневої наради центробанку.

"Процентні ставки можуть залишитися низькими найближчим часом, що підтримує всі ринки сировини, не тільки нафту", - сказав директор з аналізу сировинних ринків Азії Societe Generale у Сінгапурі Марк Кінан.

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Індекс долара до кошика шести основних валют на торгах в Азії у четвер знизився до мінімальної позначки майже за два тижні. Чим нижчий курс долара, тим дешевша нафта для інвесторів, що користуються іншими валютами.

"Ціни на енергоносії повинні піднятися за рахунок ослаблення долара, оскільки їх вартість знижується", - йдеться у звіті Phillip Futures в Сінгапурі.

Запаси нафти в США зросли на 5 мільйонів барелів минулого тижня, за даними Управління енергетичної інформації, при прогнозі підвищення на 1,5 мільйона. Деякі аналітики звернули увагу на зниження на 1,58 мільйона барелів запасів на розподільчому центрі в Кушингу.

"Наближається сезонне підвищення попиту на нафту, яке має підтримати ціни. Попит поки низький, але має піднятися за рахунок сезонності", - сказав Кінан, уточнивши, що зростання споживання має розпочатися наприкінці жовтня.