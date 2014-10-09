Україна може видобувати 30 млрд кубометрів газу на рік - експерт
При належному інвестиційному кліматі залежність від імпорту може зникнути.
Ресурсна база видобутку природного газу на українських родовищах на сьогодні дає змогу видобувати 30 млрд кубічних метрів на рік, заявив керуючий директор міжнародної консалтингової компанії в енергетичній сфері IHS Energy Метью Сейгерс.
«Ресурсна база може забезпечити, що Україна може видобувати 30 млрд кубометрів газу. А 30 млрд кубометрів - це значна частина споживання в Україні», - сказав він.
Читайте такожУкраїна купує норвезький газ дешевше, ніж Польща російський - газета
За словами Сейгерса, більшості родовищ НАК «Нафтогаз України» 30-40 років, тоді як видобуток приватних компаній здійснюється на 10-річних родовищах.
«За належного інвестиційного клімату залежність від імпорту може зникнути», - додав він.