Україна може видобувати 30 млрд кубометрів газу на рік - експерт

Ресурсна база видобутку природного газу на українських родовищах на сьогодні дає змогу видобувати 30 млрд кубічних метрів на рік, заявив керуючий директор міжнародної консалтингової компанії в енергетичній сфері IHS Energy Метью Сейгерс.

«Ресурсна база може забезпечити, що Україна може видобувати 30 млрд кубометрів газу. А 30 млрд кубометрів - це значна частина споживання в Україні», - сказав він.

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За словами Сейгерса, більшості родовищ НАК «Нафтогаз України» 30-40 років, тоді як видобуток приватних компаній здійснюється на 10-річних родовищах.

«За належного інвестиційного клімату залежність від імпорту може зникнути», - додав він.